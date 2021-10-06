Onaç Mahallesi 4-6 Yaş Kur' an Kursu Hizmete Açıldı - Haberler
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Onaç Mahallesi 4-6 Yaş Kur' an Kursu Hizmete Açıldı

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Onaç Mahallesi 4-6 Yaş Kur' an Kursu Hizmete Açıldı

Onaç Mahallesi 4-6 Yaş Kur' an Kursu Hizmete Açıldıİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR' ın katılımları ile tamirat ve tadilatı tamamlanan Onaç Mahallesi 4-6 yaş Kur' an Kursu hizmete açıldı.

Onaç Mahallesi 4-6 Yaş Kur' an Kursu Hizmete Açıldıİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR' ın katılımları ile tamirat ve tadilatı tamamlanan Onaç Mahallesi 4-6 yaş Kur' an Kursu hizmete açıldı. İlçe Müftüsü Dr. Semih ACET, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lale KARCI, Müftülük personeli ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde Sayın Kaymakamımız kursta eğitim görecek olan öğrencilerle sohbet etti. Program açılışa katılan misafirlere yapılan ikramla son buldu.

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