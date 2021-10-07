Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Anastasya K, Ölüdeniz'e gitmek için bindiği minibüste cüzdanının kaybolduğunu fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), minibüsün kamera kayıtlarında ve Kent Kart sisteminde yaptığı incelenmenin ardından cüzdanın çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin İ.O. olduğunu belirledi.

Zanlı, ilçe merkezindeki ikametgahında gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan 2 bin 400 lira, 20 dolar ile 1000 ruble sahibine teslim edildi.

Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Mustafa Varank
Spor Ferdi Kadıoğlu Marcao Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Hakan Binbaşgil Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:12:43. #1.11#