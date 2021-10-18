Kocaeli'de otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi yaralayan sürücü yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi yaralayan sürücü yakalandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi yaralayan sürücü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, uygulama sırasında otomobiliyle kaçıp polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına neden olan sürücü, İzmit'te saklandığı yerde polis ekiplerince gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, uygulama sırasında otomobiliyle kaçıp polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına neden olan sürücü, İzmit'te saklandığı yerde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Şubesince 15 Ekim'de Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkisinde yapılan uygulama sırasında durdurulan, kontrol esnasında aracı hareket ettirerek polis memuru B.Y'nin sürüklenmesine ve yaralanmasına neden olan 06 CHP 50 plakalı aracın sürücüsünün yakalanması için kent genelinde çalışma yürütüldü.

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan aracın sahibi eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden B.S, İzmit'te saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. B.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay

15 Ekim'de polis memuru B.Y'nin kontrol etmek istediği 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmiş, bu sırada polis memuru durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenmişti. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polisin omzunda kırık ve dirseğinde çatlak tespit edilmişti.

Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden B.S'ye ait olduğu, yakalama ve haciz kararı bulunduğu belirtilen otomobil, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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