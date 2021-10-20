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Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 7 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıdığı belirlenen 3 şüpheliden 1'ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, göçmenleri taşıdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem yapıldı, 1'i ise tutuklandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

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