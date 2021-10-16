Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı - Haberler
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Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te kırmızı ışıkta duramayan tır, önünde bulunan 2 araca arkadan çarptı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te kırmızı ışıkta duramayan tır, önünde bulunan 2 araca arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Küçük Sanayi rampasından kent merkezine seyir halindeki Ahmet E. yönetimindeki 26 E 0576 plakalı tır, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağındaki yanan kırmızı ışıkta duramadı. Tır, kırmızı ışıkta bekleyen 11 AAJ 960 plakalı otomobil ve 11 AAU 642 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazayı ufak yaralarla atlatan 2 kişiye ambulans içinde müdahale etti.

Bilecik-Bozüyük karayolunda bir süre tek yönden trafik akışı sağlanırken, kazalı araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

(Ali Osman Çelikal/İHA)

Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı

Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı

Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı

Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı

Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı

Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı
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Haber: Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı - Haberler
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