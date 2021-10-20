Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Haberler
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Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 2 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 2 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ile Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçe jandarma komutanlıkları, 6 ev, 2 kamu kuruluşu ve 3 iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, olayların şüphelileri oldukları tespit edilen M.Ö. ile S.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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