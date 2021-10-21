Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" adlı konferans programına katıldı.

Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN, Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" adlı konferans programına katıldı.

Program İlçe Müftüsü Atıf AKŞİT'in konuşması ile başladı. Ardından Kaymakamımız Sayın Recep AYDIN Mevlid-i Nebi haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu. 4-6 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri ve ilçe halkının yoğun katılımıyla devam eden programda, Bozok Üniversitesi İlahiyet Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail PIRLANTA'nın "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansı ile sona erdi.

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