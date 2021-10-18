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İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini ve yaptırımları kaldırmasını istediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini ve yaptırımları kaldırmasını istediklerini söyledi.

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, nükleer anlaşma müzakereleri ve ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin devam edeceğini ve daha önceki 6 turda neticeye bağlanmayan hususların Brüksel'de ele alınacağını kaydeden Hatibzade, "Aksaklıkları doğru tespit edemezsek birkaç tur daha neticesiz sona erebilir. Mesele sadece müzakerelerin başlaması değil, zamanın heder edilmeden sonuç alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de yapılacak müzakerelerin Viyana sürecine olumlu katkı sağlayabileceğini söyleyen Hatibzade, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz. İran'a yönelik yaptırımları da kaldırmalıdır. ABD'ye hiçbir zaman ön şart koşmadık, çünkü ABD nükleer anlaşmanın bir tarafıdır. Asıl amaç tüm yaptırımların kaldırılacağına dair güvenin oluşmasıdır."

Suudi Arabistan ile müzakerelerin kendi seyrinde devam ettiğini ve basında çıkan iddiaları yalanlama ya da teyit etme konusunda bir açıklama yapmayacağını ifade eden İranlı Sözcü, Irak seçimlerinin de o ülke halkını ve partilerini ilgilendirdiğini belirtti..

Hatibzade ayrıca 27 Ekim'de Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri bakanlarının Tahran'da bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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