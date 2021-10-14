İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ineğin tekmesiyle çenesi ve dişleri kırılan veteriner hekim ile ilgili Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, "Arkadaşımız ölümden döndü" dedi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ineğin tekmesiyle çenesi ve dişleri kırılan veteriner hekim ile ilgili Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, "Arkadaşımız ölümden döndü" dedi.

Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Nesip Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, ineğin tekme atmasıyla yüzünden yaralandı. Çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen Çelik ile ilgili Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, açıklamada bulundu.

"Arkadaşımız ölümden döndü"

Açıkgöz açıklamasında, "Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde Viranşehir Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veteriner hekim arkadaşımız, hayvan sağlığını aynı zamanda insan sağlığını korumak amacıyla birine şap aşısı yaptığı sırada bir hayvanın tekmesine maruz kalmıştır. Özellikle alt ve üst dişleri, çenede kırıklar oluşmuştur. Gerçekten çok büyük bir kaza, biz yine de ucuz attığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok zor şartlarda, çalışan meslektaşlarımız gerçekten bu konuda muzdaripler, daha önce de bir arkadaşım bir hayvanın tekmesinden dolayı boyundan aşağısı felçli bir şekilde kaldı. Şu anda bir veteriner hekim arkadaşım da evde yatağa bağlı bir halde yaşıyor. Gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Ben buradan yaralanan arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama

İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama

İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama

İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

 Aile hekimiyle tartışan saldırganlar içeri giremeyince kapı ve pencereleri yumrukladılar

Aile hekimiyle tartışan saldırganlar içeri giremeyince kapı ve pencereleri yumrukladılar

 Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy İdo Tatlıses Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İneğin tekmesiyle çenesi kırılan veteriner hekimle ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:01:51. #1.11#