Gürpınar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi - Haberler
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Gürpınar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

AA / Ali Çelik - Haberler | Güncel
Gürpınar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

SELİM, KARS (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesindeki Yavuz Selim Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Sergiye Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu, Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Murat Akbulut, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuarda, resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı 10 projeyi inceleyen protokol üyeleri, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Gürpınar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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