Üye Girişi
Haberler

Kamuda TOGG dönemini başlatan karar! Yabancı menşeili araç kullanımı yasaklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf paketince kamu personellerinin kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklandı. Bu karardan sonra gözler TOGG'a çevrilirken, kamuda yerli otomobilimize düşen görevler de artacak.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilecek önlemler arasında en dikkat çekici başlıklardan biri de, kamuda yabancı araç alımına getirilecek yasaklar oldu.

TOGG'A DÜŞEN GÖREVLER ARTACAK

Alınan kararlar neticesinde yabancı marka araç kullanımı yasaklanacak. Savunma ve güvenlik alanları haricinde, kamuda personel servisi hizmeti, toplu taşıma imkanı olan bölgelerde kaldırılacak. Alınan bu karar sonrasında yerli aracımız TOGG'a düşen görevler de artacak.

YENİ ARAÇ ALINMAYACAK

Yabancı araç alımının yasaklanması dışında, kamuya ait araç sayısının da azaltılacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şöyle devam etti; "Kamuda yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak. Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yerli oto TOGG Otomobil Politika Ekonomi Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title