Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Esvatini'ye özel heyet görevlendirdi

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Esvatini Krallığı'nda yaşanan toplumsal şiddet olayları ile ilgili Kral 3. Mswati ile görüşmek üzere özel heyet görevlendirdi.

Güney Afrika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın SADC Savunma, Politika ve Güvenlik İş Birliği Organı Başkanı sıfatıyla görevlendirdiği beş üyeli özel heyetin, Esvatini'de yaşanan olaylar hakkında Kral 3. Mswati ile görüşmek için bu hafta ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, bu heyetin eski Güney Afrika Adalet Bakanı Jeff Radebe, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakan Yardımcısı Candith Mashego-Dlamini, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Uluslararası İlişkiler özel danışmanı Maropene Ramokgopa ile SADC ülkeleri Botsvana ve Namibya temsilcilerinden oluştuğu kaydedildi.

Bu özel heyete ayrıca SADC Genel Sekreteri Elias Magosi ile birlikte üst düzey SADC yetkilileri ve Güney Afrika hükümet görevlilerinin de eşlik edeceği belirtildi.

Esvatini Krallığı'ndaki olaylar

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvati Krallığı'nda, temmuz ayında Kral 3. Mswati karşıtı demokratik gösterilerin kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif milletvekilleri Bacede Mabuza ile Mthandeni Dube, olayları kışkırttıkları gerekçesiyle 29 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Ekim ayı içinde, eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve tutuklu milletvekilleri Mabuza ile Dube'nin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından, hükümet olayları bastırmak için 11 Ekim'de orduyu görevlendirmişti.

Esvatini Başbakanı Kleopas Dlamini, geçen hafta "isyan ve şiddet dalgası" nedeniyle okullarda eğitime süresiz olarak ara verildiğini duyurmuş ve göstericileri hükümetle ilişki kurmaya davet etmişti.

Kral 3. Mswati karşıtı muhalifler, 20 Ekim'de kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonucu en az bir protestocunun hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Bunun ardından hükümet ülke genelinde sosyal medyaya erişimi engellemişti.