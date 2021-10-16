Evler küçüldü, fazla eşyalar depolara taşındı

İSTANBUL (İHA) - Son yılarda artış gösteren kira fiyatları vatandaşları farklı arayışlara itiyor. Öne çıkan çözümlerden ilki oda sayısını azaltarak daha küçük evlere taşınmak oldu. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde fazladan bir odanın aylık ortalama maliyeti 1.250 TL ila 7.500 TL arasında değişiyor. Ancak küçülen evler atılamayan fazla eşyaların nasıl değerlendirileceği sorununu da beraberinde getiriyor. Çözüm olarak ise eşya depolama hizmetleri öne çıkmış durumda.

PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz'in verdiği bilgilere göre, evini küçültme arayışına girenlerin oranında ciddi bir yükseliş var. 2021 yılında özellikle büyük şehirlerde yüzde 50'lere varan kira artışlarının yaşandığına dikkat çeken Artemiz, "Metrekare ve oda sayısı arttıkça kira fiyatları çok daha yüksek seviyelere gelebiliyor. Durum böyle olunca, özellikle son yıllarda daha küçük alanlar tercih edilmeye başlandı. Öte yandan aile yadigarı eşyalarımızdan, hobi malzemelerimizden, kitaplarımızdan, çocuğumuzun fazla eşyalarından vazgeçme ve elden çıkarma lüksüne de sahip değiliz. Bu ve benzeri ihtiyaçlar sebebiyle, yaşam alanlarımızda her zaman artı bir odaya ihtiyaç duyuyoruz. Tabii kiraların bu denli yüksek olduğu bir ortamda, İstanbul gibi bir şehirde fazladan bir oda aylık ortalama 1.250 TL - 7.500 TL arasında ek kira maliyetine sebep oluyor" dedi.

Taşınma ihtiyacınızı ortadan kaldıracak çözümler sunduklarını kaydeden Okan Artemiz, "Tüm eşyalar sigortalı olarak depolanır. Kullanıcılarımızın eşyaları yangın, sel, deprem gibi doğal afet durumlarında sigorta teminatı altındadır" diyerek standart eşya depolamanın yanında, sundukları +1 Oda konseptinin özellikle büyük şehirlerde kira artışlarına bağlı küçük evlere geçenlere veya ev değiştiremeyenler için hayat kurtarıcı bir çözüm olduğunu belirtti.

Antika ve müze depolamacılığı da yaptıklarının altını çizen Artemiz, şunları söyledi: "+1 Oda; evinizde dönemsel olarak kullandığınız ve zaman zaman ihtiyaç duyduğunuz yazlık - kışlık kıyafetler veya hobi eşyaları gibi malzemeleri depolamanız için tasarlanmış bir hizmet. Mobil eşya depolama çözümleri ile deponuzu yıl içerisinde tekrar eve çağırıp içerisinden almak istediğiniz eşyaları alabiliyor, depolamak istediğiniz eşyayı yerleştirebiliyorsunuz. Aslında tam olarak evinize, istediğinizde ulaşabildiğiniz ama gözünüzün önünde yer kaplamayan ekstra bir oda eklemiş oluyorsunuz." - İSTANBUL

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