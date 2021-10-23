Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır" - Haberler
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Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır"

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
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