Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanında düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.