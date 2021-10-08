Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı - Haberler
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Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı

Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak markalaşan meşhur İspir fasulyesinin hasadına başlandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak markalaşan meşhur İspir fasulyesinin hasadına başlandı.

Vali Okay Memiş, İspir Hanımeli Kadın Kooperatifince ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 100 dönümlük arazide üretilen fasulyelerin hasadına katıldı.

Takım elbisenin altına çizmelerini giyerek bir süre fasulye toplayan Memiş, üretici kadınların da sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Memiş, hasat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

İspir fasulyesi, kadayıf dolması, lor dolması ve cağ kebabı gibi Erzurum'un çok önemli gastronomi değerleri olduğunu anlatan Memiş, "Bu coğrafya, bu iş için toprağı havası ve suyuyla çok uygun. Buradan Türkiye'nin her yerine İspir fasulyesi gönderiyoruz. Bu anlamda İspir Belediyemizin ve kadın kooperatiflerimizin çok özel çalışması var." dedi.

Erzurum genelinde Hınıs fasulyesiyle toplamda yaklaşık 700 tonluk rekolte beklentileri olduğunu dile getiren Vali Memiş, "İnşallah İspir fasulyesiyle ilgili vatandaşımızın daha çok üretip daha fazla para kazanması için çalışmalarımız olacak. İspir fasulyesinin üretimini artırmak istiyoruz. Emeği geçen kadın kooperatifleri olmak üzere belediyemiz, kaymakamlığımız ve tarım müdürlüğü ile çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Allah hasadımızı bereketli kılsın." diye konuştu.

Hasat etkinliğine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İspir Kaymakamı Murat Acar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile kurum müdürleri de katıldı.

Vali Memiş, daha sonra ilçedeki öğrenci yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı

Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı

Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı

Erzurum'un meşhur İspir fasulyesinde hasat heyecanı başladı

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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