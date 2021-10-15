Edirne'de 222 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 222 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 222 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda 222 şişe kaçak içki ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda 222 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Uzunköprü'de şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Yapılan aramalarda toplam 222 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y, İ.A, Ö,T ve S.Y, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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