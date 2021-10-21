Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Haberler
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Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler Minami Kojima ile Uotsurijima adalarına yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede yaklaşık iki saat kaldı.

Gemiler daha sonra Kubaşima Adası'nın 26 kilometre güneybatısında seyretti.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, en son ihlali 19 Eylül'de yapan Çin bandıralı gemiler bu yıl 30. kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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