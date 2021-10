DENİZLİ (İHA) - - Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım'da başlıyor

DENİZLİ - Çameli Belediyesi ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Likya Trophy Macerası ve Çameli Doğa ve Kültür Kampı, 12-13-14 Kasım'da düzenlenecek.

Denizli, Muğla, Burdur ve Antalya illeri sınırında bulunan ve Denizli'nin eşsiz doğası ve zorlu parkurlarıyla birçok doğa sporunun yanı sıra off road gibi motor sporlarına da ev sahipliği yapan Çameli ilçesi, 12-13-14 Kasım'da Çameli Likya Trophy Off Road turuna ev sahipliği yapacak. Doğa içerisinde bir kamp alanı olan ünlü Yörük Oturağı Yaylası, doğası ve eşsiz güzellikleriyle organizasyonun merkezi olacak. Her sene olduğu gibi orman ve yayla yollarını geçecek, kanyon, dere ve gölleri gezecek. Kışı karşılayacak olan maceraseverler Çameli bölgesinin kültürünü, doğasını, alternatif turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla Çameli Belediyesi ile Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği ile organize edilecek.

Rota ayrıntıları 3 gün toplam 170 kilometrelik köy, dağ ve orman yolları kullanılacak. Yörük Oturağı Yaylası'nda tahsis edilen alanda çadır kurabilecek ve isteyenler karavanları ile gelebilecek.