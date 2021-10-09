Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Konaklı Mahallesi'nde M.A.A. (23), M.O. (26), A.P. (29) ve E.G'nin (37) bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.