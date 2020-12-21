Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da hareketlilik başladı.

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THY, uçuşların durdurulduğu 4 ülkeye gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, uçuşların durdurulduğu İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan memleketi Rize'de toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü Kocaeli'ndeki hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'de toprağa verildi.

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Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket ettiğini bildirdi.

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HDP'li Leyle Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı.

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı