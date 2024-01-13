Güney Afrika İsrail'e karşı soykırım davasında iddialarını ortaya koydu

? Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslrarası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında Güney Afrika Perşembe günü iddialarını ortaya koydu, İsrail ise dün savunmasını yaptı. Mahkeme, dün davayla ilgili görüşmelere başlayacağını duyurdu.

UAD yargıçları iki tarafın temsilleri sonrasında 'ihtiyati tedbir' için yeterli gerekçelerin bulunup bulunmadığını değerlendirecek. UAD, kararını yine halka açık oturumda duyuracağını ifade etti.

Güney Afrika ekibi, 11 Ocak'ta 84 sayfalık iddialarında yer alan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve 'ihtiyati önlemler alınması' taleplerini sözlü olarak UAD'a sundu. Hukuk ekibinden Adila Hassim'in 'Soykırımlar asla önceden ilan edilmez, ancak bu mahkeme, soykırım eylemlerine ilişkin makul bir iddiayı haklı çıkaran bir davranış modelini ve ilgili niyeti tartışmasız bir şekilde gösteren son 13 haftalık delillerden faydalanmaktadır' argümanı dikkat çekti.

İSRAİL: İHTİYATİ TEDBİR SAVUNMAYI ENGELLER

İsrail ekibi ise dün 'İsrail'in Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı savunma savaşı yaptığını' belirterek karşı savunmasını yine sözlü olarak yaptı. Hukuk ekibinden Galit Raguan konuşmasında 'Şehir savaşları her zaman trajik ölümler, zarar ve hasarlarla sonuçlanacaktır, ancak Gazze'de bu istenmeyen sonuçlar daha da kötüleşiyor çünkü bunlar Hamas'ın arzuladığı sonuçlar' ifadelerini kullandı.

Tal Becker, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal askıya alması yönündeki 'ihtiyati tedbir alınması' talebiyle ilgili 'İsrail'in vatandaşlarını, rehineleri ve evlerine güvenli bir şekilde dönemeyen 110 binden fazla yerinden edilmiş İsrailliyi savunma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini engelleyeceğini' belirtti.