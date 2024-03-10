Çin'den Tanzanya ve Güney Afrika'ya mühendislik araçları taşıyan yük gemileri yola çıktı
Çin üretimi 542 mühendislik aracını taşıyan iki yük gemisi geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeyindeki Tianjin'den sırasıyla Tanzanya ve Güney Afrika'ya doğru yola çıktı.
ÇEKİM TARİHİ: 6-7 Mart 2024
1. Mühendislik araçlarını taşıyan yük gemilerinden çeşitli görüntüler
Çin üretimi 542 mühendislik aracını taşıyan iki yük gemisi geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeyindeki Tianjin'den sırasıyla Tanzanya ve Güney Afrika'ya doğru yola çıktı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.
(XHTV)