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Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü

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Güney Afrika takımlarından Kaizer Chiefs forması giyen futbolcu Luke Fleurs, yaşamını yitirdi. Fidye için kaçırılan futbolcu, polis müdahalesinin beklenildiği sırada vurularak öldürüldü.

"HAYALLER GERÇEK OLUYOR"

26 Ekim 2023 tarihinde Kaizer Chiefs'e transfer olan Luke Fleurs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayaller gerçek oluyor" demişti. Güney Afrika Polis Sözcüsü Yarbay Mavela Masondo, Sunday World gazetesine yaptığı açıklamada, polisin olayla ilgili bilgi topladığını ve daha fazla açıklama yapacaklarını belirtti.

Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü

KULÜBÜ DOĞRULADI

Fleurs'un kulübü Kaizer Chiefs, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, futbolcunun trajik bir olayda hayatını kaybettiğini duyurdu ve ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Fleurs, geçen yıl Pretoria merkezli SuperSport United'dan ayrıldıktan sonra Kaiser Chiefs'e katılmıştı.

LUKE FLEURS KİMDİR?

Luke Fleurs, 3 Mart 2000 yılında Güney Afrika'da doğdu. 2013-2017 yılları arasında Ubuntu Cape Town takımı altyapısında yetişti. Aktif futbol kariyerini ise stoper olarak Ubuntu Cape Town, SuperSport United ve Kaizer Chiefs ekiplerinde sürdürdü. Fleurs, 3 Nisan 2024'te memleketi Cape Town'da silahla vurularak öldürüldü.

Afrikalı milli futbolcu Luke Fleurs vurularak öldürüldü

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

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