Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 77,20 82,40 -6,31 ...
16.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|77,20
|82,40
|-6,31
|Güneş Sigorta
|2,55
|2,65
|-3,77
|Çelebi
|104,40
|106,00
|-1,51
|Bizim Mağazaları
|12,22
|12,38
|-1,29
|Otokar
|167,90
|170,00
|-1,24
|Brisa
|9,31
|9,40
|-0,96
|Borusan Mannesmann
|13,32
|13,43
|-0,82
|Mavi Giyim
|59,35
|59,75
|-0,67
|Karel Elektronik
|17,23
|17,32
|-0,52
|Tüpraş
|123,00
|123,60
|-0,49
|TAV Havalimanları
|29,56
|29,70
|-0,47
|Türk Traktör
|59,30
|59,55
|-0,42
|Çemtaş
|8,53
|8,56
|-0,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,98
|3,99
|-0,25
|Yataş
|8,50
|8,51
|-0,12
|Koza Altın
|77,50
|77,55
|-0,06
Kaynak: AA