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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 77,20 82,40 -6,31 ...

16.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:22
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 77,20 82,40 -6,31
Güneş Sigorta 2,55 2,65 -3,77
Çelebi 104,40 106,00 -1,51
Bizim Mağazaları 12,22 12,38 -1,29
Otokar 167,90 170,00 -1,24
Brisa 9,31 9,40 -0,96
Borusan Mannesmann 13,32 13,43 -0,82
Mavi Giyim 59,35 59,75 -0,67
Karel Elektronik 17,23 17,32 -0,52
Tüpraş 123,00 123,60 -0,49
TAV Havalimanları 29,56 29,70 -0,47
Türk Traktör 59,30 59,55 -0,42
Çemtaş 8,53 8,56 -0,35
Eczacıbaşı İlaç 3,98 3,99 -0,25
Yataş 8,50 8,51 -0,12
Koza Altın 77,50 77,55 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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