Güneydoğu'da son 1 yılda 500 bin liralık elektrik kablosu çalındı

Güneydoğu illerinde dağıtım şebekesinden son bir yılda piyasa değeri 500 bin liraya ulaşan elektrik kablosu çalındı. Enerji kesintilerine neden olan hırsızlık olaylarına karşı dağıtım şirketi çareyi bakır tel yerine alüminyum kablo kullanmakta buldu.

Elektrik tesisatlarından yapılan bakır tel hırsızlığı bir yandan dağıtım hizmetine zarar verirken bir yandan da abonelerin enerji kesintileri yaşamasına neden oluyor. Alınan teknik tedbirlere karşın Güneydoğu'nun birçok ilinde kablo hırsızlığı yeniden artmış durumda. Bölgenin elektrik dağıtım hizmetini yapan Dicle Elektrik'ten verilen bilgiye göre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak illerinde son bir yılda trafo, pano, aydınlatma direği ve yeraltı hatları gibi elektrik dağıtım tesisatlarından yapılan bakır tel hırsızlığının piyasa değeri 500 bin liraya ulaştı. Hırsızlık olayları nedeniyle elektrik dağıtım altyapısı zarar görürken, aboneler de istenmeyen enerji kesintileriyle karşılaşıyor. Son bir yılda Batman'da piyasa değeri 150 bin lira, Diyarbakır'da 53 bin lira, Mardin'de 204 bin lira, Şanlıurfa'da 42 bin lira ve Şırnak'ta 57 bin lira olan toplam 506 bin liralık bakır tel ve diğer elektrik malzemesi çalındı.

Hurdacılara satılıyor

Bakır tel hırsızlığıyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, çalınan tellerin dış yüzeyi sıyrılmak suretiyle piyasada hurdacılara satıldığına dikkat çekti. Tüzün, kabloların genellikle enerjili durumda kesildiği için abonelerin elektronik cihazlarının zarar gördüğünü ve tüketicilerin dağıtım şirketine zararlarının tazmin edilmesi talebiyle başvurmasına neden olduğunu söyledi. Tüzün, "Kablolar kesildiği esnada kısa devre meydana gelip panolarımız zarar görebiliyor. Kablolarımızda ek sayısı arttığından dolayı kabloların ekonomik ömrü azalıyor ve potansiyel arıza noktaları oluşuyor. Koruma elemanlarının pasif hale gelmesinden dolayı tüketicilerin elektrikli cihazlarında zarar oluşuyor" dedi.

"Tedbir olarak kabloları derine gömüyoruz"

Nedim Tüzün, kablo hırsızlığını önlemek için kabloları derine gömme, trafo binalarına çift kilit takma, trafo binalarına boydan boya kaynak yaptırma ve belirli periyotlarda kontrol etme gibi tedbirler aldıklarını belirtti. Tüzün, ayrıca iletken madde olarak bakır yerine yeni yapılan tesisatlarda alüminyum kablo kullanmayı tercih ettiklerini de vurguladı. Şirket olarak hırsızların yakalanıp adli mercilere teslim edilmesi için seferber olduklarını belirten Tüzün, çalıntı olaylarının bazı bölgelerde belli dönemlerde arttığını belli dönemlerde ise daha az görüldüğünü bu durumun akla organize bir suç örgütü ihtimalini getirdiğini ifade etti. Tüzün, hırsızlar kadar bu kabloları satın alarak suça ortak olan hurdacıların da adli makamlara şikayet edildiğini belirtti.

Son hırsızlık olayı Şanlıurfa'da

Nedim Tüzün, en son Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesinde aydınlatma kablolarını keserek çalan 3 kişinin emniyet güçleri tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini söyledi. Tüzün, bölgede daha önce de sık sık benzer olaylar yaşandığına dikkat çekti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı