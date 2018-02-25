Gündem / 25 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak.

(Gaziantep/12.00/Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarına katılacak.

(Erzurum/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Sanayi ve Ticaret Odası yemeğine iştirak edecek.

(Bursa/16.00/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Sarıçam ve Seyhan ilçe kongrelerine katılacak.

(Adana/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/12.00/12.30/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin il gençlik kolları kongrelerine katılacak.

(Yozgat/13.00/Amasya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Belçika'da düzenlenecek "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" mitingine iştirak edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde sona erecek. (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasına, Osmanlıspor-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Malatya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mardin/15.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasına, Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep-Denizlispor, Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor, Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Manisa/13.00/Gaziantep/Rize/15.30/Adana/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank, Halkbank-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde 19. hafta maçları tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta müsabakaları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Bakan Fakıbaba "300 koyun" projesine açıklık getirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Bir yanlış anlaşılma oldu 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız"

"Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak"

"Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM'le de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak"

(Halil Fidan/Şanlıurfa)

2- Hazine'den KOBİ'leri rahatlatacak ikinci hamle

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

"Hükümetin KGF desteğinin ardından KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattık"

"Bu kapsamda Hazine olarak, KOBİ'ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracağız"

"Konjonktürel dalgalanmaların olduğu dönemlerde piyasada güven unsurunu pekiştirecek alacak sigortası, ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

3- Afrin'de terörden arındırılan köylerde geri dönüş sevinci

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerine halkın dönüşü de devam ediyor

Askerler, kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristler tarafından yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken, diğer yandan da evlerine dönen halka gıda yardımında bulunuyor

Harekat kapsamında TSK tarafından teröristlerden temizlenen Ömer Uşağı köyündeki evine iki torunu ve geliniyle dönen 78 yaşındaki Asu Muhammed Bekir, Mehmetçik ve ÖSO güçlerine teşekkür etti

Bekir: "Bize 'DEAŞ geliyor dediler' kaçtık. Türk askeri köye gelince evimize döndük. Gidenler evlerine dönmek istiyor ama PYD/PKK izin vermiyor"

(Soner Kılınç/Afrin)

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