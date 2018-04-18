Gündem / 18 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığında düzenlenecek "Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Eğitimi" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı ve Türkiye Projesi - İklim Değişikliği ve Fırsatları" ile İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformunun "Şehir ve Medeniyet" konulu konferansına katılacak.

(İstanbul/09.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "uyuşturucu ve güvenlik" konulu toplantıya iştirak edecek.

(Tekirdağ/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünde (CIIS) konuşacak.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Arnavutluk Eğitim Bakanı Lindita Nikolla ile görüşecek, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nu ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yılı kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, IPARD hibelerinde küçük ölçekli projelerin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin TKDK-TZOB iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/ 17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Boshporus Otel'de düzenlenen Uluslarası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, "2017 yılı İstatistiklerle Çocuk" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye Raporu'na ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- Malatya'da darbe girişimine ilişkin dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.

(Malatya/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/21.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek. Günün diğer maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Litvanya'nın Zalgiris ekibi karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Atina/21.15) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yabancı plakalı araçlar artık ücretsiz geçemeyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"Yabancı plakalı araçlar ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek"

"Geçiş ücretlerinin ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması planlanıyor"

"Söz konusu sistemin bu yıl hizmete alınması öngörülüyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Haber bültenlerine "3. sayfa" eleştirisi

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya:

"Haber bültenlerinde 3. sayfa haberleri çok fazla veriliyor. Akşam haberlerine bakıyorsunuz, hep bir kadının düşmesi, tecavüz, kavga sahnesi, cinayet... 10'ar tane haber, toplam 45 dakika sürüyor ve haberler bittiğinde siz de bitmiş oluyorsunuz. Pelte gibi koltuğunuza yığılıp kalıyorsunuz. Böyle yapmamak lazım"

"Birinin raylardan trenin önüne atlaması, çok feci bir parçalanma ve onu 20-30 defa veriyor. Bu haberciliğe uymaz ki sen reyting alacağım diye bunu verme"

"Anne, baba, çocuk ve dede yani üç kuşak bir arada oturup yüzünüz kızarmadan izleyebiliyorsanız bu program iyi bir programdır"

(Burcu Çalık/Ankara) 3- GRAFİKLİ-Suriye'nin kuzeyi yasadışı sol terör örgütlerinin yuvası oldu

- Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bulunan bölgeler, yabancı teröristler ve sözde siyasi ittifak halindeki sol partilerin illegal silahlı yapılarının eğitim kamplarıyla terör yuvası işlevi görüyor - Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içerisinde yer alan ve Türkiye'de legal görünümlü siyasi partileri ile dernekleri bulunan bu terör örgütleri, Suriye'nin kuzeyinin birçok bölgesinde üyelerine terör eğitimi veriyor

Yasadışı silahlı sol terör örgütlerinin, terör kampları ise Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan Rasulayn (Serekaniye), Kobani ve Kamışlı bölgelerinde yoğunlaşıyor

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar:

"Biz, Suriye'deki iç savaşla ilgili hep radikal örgütler veya mikro milliyetçiliği esas alan terör örgütü PKK/YPG üzerinden gittik ama aslında PKK/YPG ile beraber hareket eden çok önemli bir payda var. O da yasadışı silahlı sol terör örgütleridir"

"Bu terör örgütleriyle, PKK/PYD arasındaki ilişkinin Suriye'de iç savaşla birlikte büyük bir ivme kazandığını, bir saha pratiğine ve gerçeğine dönüştüğünü, Suriye'de şekillenen terör ittifaklarının Türkiye'yi de etkileyecek bir şekle dönüştüğü görülüyor"

(Ekip/TBMM)

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