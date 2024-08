Yıldız Sarayı Ziyaretçi Rekoru Kırıyor

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, geçen ay ziyarete açılan Yıldız Sarayı kompleksine yönelik ziyaretlere ilişkin, "Yıldız Sarayı, tarihinde ilk defa, açılmış olduğu bir dönemde hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin büyük teveccühüne mazhar oldu." dedi.

Saray kompleksinin en çok ziyaret edilen binalarından Büyük Mabeyn'de AA muhabirine açıklamada bulunan Dr. Yıldız, ortalama günlük ziyaretçi rakamlarını, bir gün içinde kompleks genelinde görülebilecek yerleri ve restorasyonu bitmek üzere olan binaları anlattı.

Yasin Yıldız, Türk tarihi ve kültürel mirasının yaşatılması açısından Yıldız Sarayı'nın açılışının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yıldız Sarayı, tarihinde ilk defa, açılmış olduğu bir dönemde hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin büyük teveccühüne mazhar oldu. Bu gerçekten önemli bir husus." şeklinde konuştu.

Geçen aydan bu yana ziyaretlerin rekor seviyelere ulaştığını vurgulayan Yıldız, "Son 26 günde 200 binden fazla kişi sarayımızı ziyaret etti. Her gün ortalama 7 bin 500 ve 8 bin civarında ziyaret alıyoruz. Önümüzdeki 10 gün de ücretsiz ziyaretler devam edecek. Ülkemizdeki müzeler içinde Yıldız Sarayı daha şimdiden ilk sıralara yerleşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ziyaretçilerin Yıldız Sarayı'na çok ciddi anlamda vakit ayırmalarını tavsiye ederek, şunları söyledi:

"Şu an içinde bulunduğumuz Büyük Mabeyn Köşkü başta olmak üzere çok önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor Yıldız Sarayı. Bunun yanı sıra Küçük Mabeyn Köşkü ve Padişah'ın hem ikametgahı hem çalışma ofisi olarak kullandığı büyük bir köşkümüz daha var. Bunlar da ziyarete açık. Kompleksimizi eşsiz kılan hususlardan bir tanesi bizim has bahçemiz. Gerçekten Sultan Abdülhamid'in 30 küsur yılına yayılmış çok mükemmel bir has bahçesi var. Dünyadaki saray bahçelerinin çok nadide örneklerinden bir tanesi ve Türkiye'deki yegane örnek. Aradan geçen bir aylık sürede de zaten ziyaretçilerimizin en yoğun ilgi gösterdiği noktalardan bir tanesi. Bununla beraber Türkiye'de yine bir ilk olan, hükümdar kütüphanesi örneği Yıldız Kütüphanesi var ki 100 yıldır çok merak edilen bir kütüphanedir. O da 4 yıllık bir emekle buraya gelmişti. Yıldız Kütüphanesi ziyaretçilerimizden çok ilgi gördü. Mutlaka ziyaretçilerimizin buraya geldiğinde vakit ayırmasını öneriyoruz. Hemen yanımızdaki Çit Kasrı'nda, Sultan Abdülhamid müzemiz var. Özellikle 33 yıllık uzun bir saltanatı olması ve son dönem padişahlarından olması nedeniyle Sultan II. Abdülhamid'e ait çok sayıda eserimiz bulunuyor. Bu eserleri bir arada sergilediğimiz bir müze burası. Ayrıca Yıldız fotoğraf albümlerini sergilediğimiz bir müzemiz var. Aynı zamanda yine Türkiye'de bir ilk teşkil edecek, saray mobilya koleksiyonlarının bir arada görüldüğü bir Mobilya Müzesi de var. Bu şekilde 8 müzeden oluşuyor Yıldız Sarayı."

Saray kompleksinin 100 dönümlük bir bölümünün ziyarete açıldığının altını çizen Yıldız, "Sarayın farklı alanlarında, özellikle dış cephelerinde restorasyonu devam eden binalar var. Çukursaray olarak bilinen eski harem daireleri, bununla beraber Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve Halı Müzesi olarak açılacak Güzel Sanatlar Binası gibi sarayın ikincil binaları ziyarete hazırlanıyor. Bunlar da yıl sonuna kadar kampüsümüze katılacak." dedi.

Yasin Yıldız, kompleksteki bütün çalışmaların bitmesi durumunda Yıldız Sarayı'nın Türkiye'nin en önemli ziyaret ve gezi destinasyonlarından biri olmasını öngördüklerini belirtti.

Yıldız Sarayı tarihi

Yıldız Sarayı kompleksi, Osmanlı Devleti'nin son sarayı olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Asıl şeklini Sultan II. Abdülhamid döneminde alan saray, 33 yıl boyunca devletin yönetim merkezi, Sultan'ın ve ailesinin ikametgahı olarak kullanıldı.

Köşkler, yönetim ve koruma yapılarıyla parklar bütününden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirdi.

Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

2018'de Milli Saraylara devredildi

Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor.