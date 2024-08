Usta Oyuncu Aydemir Akbaş İçin Galatasaray Lisesi'nde Tören Düzenlendi

Haber: EDDA SÖNMEZ / Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Bir süredir kanser tedavisi gören Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş, 88 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta oyuncu için bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023'te kansere tekrar yakalandığını açıklamıştı.

Senarist, yönetmen, oyuncu Aydemir Akbaş için bugün kongre üyeliği de yaptığı Galatasaray Lisesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oyuncu Şafak Sezer, Polat Yağcı ve çok sayıda seveni katıldı.

"Hayatımdaki her türlü değerden vazgeçerim ama Galatasaray'dan vazgeçmem"

Galatasaray Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Başkan Özbek, "Hepimizin hafızasında ve alkışlarla karşılandı. İfade ettiği şey şuydu. Hayatımdaki her türlü değerden vazgeçerim ama Galatasaray'dan vazgeçmem. Bu hala hatıralarımızda yaşıyor. Onun için büyük bir Galatasaraylıyı, büyük bir sanatçıyı sinema, tiyatro oyuncusu ve Türkiye'de herkesin sevdiği büyük bir Galatasaraylıyı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine sabırlar diliyorum"

"Sinema sinema dedi, sinema ile de vefat etti"

Oyuncu Şafak Sezer, "Kendisi ile çalışmaktan çok keyif aldığım değerli bir abimdi. Sinema sinema dedi, sinema ile de vefat etti. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum"

'Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim'

Göz yaşlarına hakim olamayan Tatlıses: 'Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama oda beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz. Son nefesinde beni görmek istediğini anladım ve gittim. Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Haydoşum ben geldim, buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. 'Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim' Hepimizin başı sağolsun' dedi.

"Türk sinemasının iyi gününde ve kötü gününde de vardı"

Birol Güven, "Sinemaseverlerin başı sağ olsun. Çok önemli bir değerimizdi. Milyon seyircili işlere imza attı. Türk sinemasının iyi gününde ve kötü gününde de vardı. Değerli isimleri bir bir kaybediyoruz" diye konuştu.

"Acı çekmesine rağmen geldi o filmde oynadı"

Polat Yağcı, "Çok iyi bir insandı. Bize her zaman ağabeylik yapmıştır. Kolpaçino filminde tedavisi devam ederken sete geliyordu. 'Bu filmi çekmeden ölmem' diyordu hep. Acı çekmesine rağmen geldi o filmde oynadı" ifadelerini kullandı.

Önceki gün Şişli'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak. Akbaş'ın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından camiye getirildi.

Sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.