Yeşilay Eskişehir Şubesi ve Eskivos Kulübü Etkinlik Düzenledi
Yeşilay Eskişehir Şubesi, Eskivos Kulübü ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Şehir turu öncesi Ulus Anıtı'nda stant kurularak gençlere ve çocuklara bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgiler verildi.
Yeşilay Eskişehir Şubesi, Eskivos Kulübü ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi.
Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci'nin katılımıyla gerçekleşen şehir turu öncesi Ulus Anıtı'nda stant kuruldu.
Stantta gençlere ve çocuklara bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgiler verildi.