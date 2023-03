'YEŞİL REÇETE' OPERASYONUNDA TUTUKLANAN DOKTOR, SERBEST BIRAKILDI

BALIKESİR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dr. H.E. (65), adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BALIKESİR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dr. H.E. (65), adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla yakalanan 1 kişinin ifadesinin ardından, soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bandırma KOM Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından başlattıkları teknik ve fiziki takip sonunda, aralarında hastane çalışanı ve eczacıların da olduğu bazı şüphelierin, yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, 17 Aralık 2022 tarihinde Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis'te eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin, 11 cinsel içerikli hap, 5 cinsel içerikli jel, 3 sahte fatura, 16 tabanca fişeği, dijital materyaller ve not kağıtları ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından, 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Özel belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye çıkartılan şüphelilerden, Mehmet Gençtürk (45), tıbbi sekreter Kader Çınar (42) eczacı kalfası olarak çalışan Taner Güzel (29) ve Uğur Çalık (22) ile Bandırma Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor H.E. tutuklanarak Bandırma T Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken; sanıkların dosyaları hakkında her ay düzenli olarak yaptığı inceleme sonucunda nöbetçi mahkeme tutuklu sanık doktor H.E.'nin, resen adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 4'ü tutuklu 9 şüpheli hakkındaki soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak, davanın açılmasının beklendiği belirtildi. (DHA)