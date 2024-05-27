Yeni Delhi'deki Bebek Bakım Merkezinde Yangın: 7 Yenidoğan Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Delhi İtfaiye Hizmetleri'nden bir yetkilinin Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Cumartesi gecesi geç saatlerde Yeni Delhi'nin doğusundaki Vivek Vihar bölgesinde bulunan bir bebek bakım merkezinde çıkan yangında en az 7 yenidoğan hayatını kaybederken, 5 yenidoğan ise yaralandı.