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Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasıyla Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin direksiyonuna geçerken, Mehmet Fatih Kacır, Ömer Bolat, Abdulkadir Uraloğlu, İbrahim Yumaklı, Alparslan Bayraktar ve Vedat Işıkhan yeni Kabine'de bakan olarak yer alacak. Öte yandan daha önce ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belirlenmiş oldu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduMehmet Şimşek.

Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduMehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduÖmer Bolat.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduAbdulkadir Uraloğlu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduİbrahim Yumaklı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduAlparslan Bayraktar.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduVedat Işıkhan.

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli olduCevdet Yılmaz.

Kaynak: AA / Güncel

Kabine Değişikliği Mehmet Şimşek Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Semih Cinar:

Allah hayırlı etsin. Ülkemize başarılara vesile kılsın.

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