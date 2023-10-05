Yargıtay, Pınar Gültekin davasında temyiz başvurusunu reddetti

Yargıtay, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'nın temyiz başvurusunu reddederken, kardeşi Mertcan Avcı'nın başvurusunu kabul etti.

Kararla ilgili açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tebliğnameye iştirak etmediklerini ve itiraz haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine ilişkin beyanlarımızı en kısa sürede sunacağız. Bu tebliğname tabii ki belirleyici değil. Temyiz incelemesini yapacak ve nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığıdır." dedi.

Epözdemir, Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasının talep edildiği tebliğnamenin, bu yönüyle sevindirici olduğunu söyledi.

Tebliğnamede, sanık Mertcan Avcı için TCK'nin 281. maddesi 1. fıkrası uyarınca suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet kararına bozma talep edildiğine işaret eden Epözdemir, "Bu yönüyle de tebliğnameye iştirak etmiyoruz ve itiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuken sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Nihai karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığında olacaktır. Şimdi artık Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığının kararını bekliyoruz." diye konuştu.

Olay

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyize gönderildi.