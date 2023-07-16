Üye Girişi
Haberler

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası yandı

Güncel Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da yandı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası yandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Bostaniçi Mahallesi 5003. Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Demir'e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Güncel

İpekyolu Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title