Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da yandı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası yandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Bostaniçi Mahallesi 5003. Sokak'ta meydana geldi. Ekrem Demir'e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, büyük miktarda dolar ve Türk Lirası da yandı.