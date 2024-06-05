Novak Djokovic, Rolland Garros'tan neden çekildi?

Djokovic'in çekilmesi, hem turnuva hem de dünya sıralaması açısından önemli sonuçlar doğurdu. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle devam edemeyen Djokovic'in yokluğunda, çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi Casper Ruud, maç yapmadan yarı finale yükseldi. Ayrıca, Djokovic'in çekilmesiyle birlikte Jannik Sinner, dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

NOVAK DJOKOVİC TURNUVADAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasında önemli bir gelişme yaşandı. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı olan Novak Djokovic, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, Djokovic son olarak Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Ancak sakatlığı sebebiyle bu aşamada mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.

Bu çekilme sonrası, dünya sıralamasında da değişiklikler meydana geldi. Djokovic'in turnuvadan çekilmesinin ardından Jannik Sinner, dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Djokovic'in çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi Casper Ruud ise maç yapmadan yarı finale yükselmiş oldu.

Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maç sırasında sağ dizindeki sakatlık nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kalmıştı. Ne yazık ki bu sakatlık, turnuvaya devam etmesini engelledi. Bu durum, tenis dünyasında büyük yankı uyandırdı ve taraftarlarını üzdü.