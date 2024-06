Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısı kaç yıl ceza aldı? Metin Şenay kaç yıl yatacak?

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Şenay'ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Peki, Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısı kaç yıl ceza aldı?

METİN ŞENAY KAÇ YIL YATACAK?

4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi. 60 yaşındaki Şenay için ikinci duruşmada karar çıktı.

BAĞCILAR'DAKİ SU SATICISI KAÇ YIL CEZA ALDI?

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgülü, duruşma sonrası açıklamada bulunarak "1'inci ve 2'nci duruşmalarda gizlilik kararı nedeniyle duruşmaları takip edemesek de hüküm açık olarak okundu. Sanık hakkında her bir çocuk için her bir suç bakımından ayrı ayrı olmak üzere üst sınırdan ceza verildi . Suçlar çocuğa karşı tehdit kullanarak ve cinsel amaçla işlendiği gözetilerek ağırlaştırılmış şekilde uygulandı. Sanığa toplamda 293 yıl altı ay hapis cezası ve ayrıca 1 milyon 683 Bin TL para cezası verilmesine karar verildi. Nihai amacımız kadın-çocuk demeden toplumun her kesiminin güven içinde yaşayacağı bir toplum inşası için çalışmaktır. Bu nedenle KADEM Hukuk Kurulu olarak ceza kesinleşene kadar yargılamayı takip edeceğiz ve en yüksek cezayı alması noktasında kamu vicdanını rahatlatması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulunmuştu. İğrenç olay, 24 Mayıs 2023'te ortaya çıkmıştı. Sucu Şenay, 11 yaşındaki M.Y. isimli çocuğu iş yerine götürünce polis baskın düzenlemiş, baskınla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görülmüştü. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıkmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaya çıkan istismarla ilgili "Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yapmıştı.