Slovenya Filistin'i devlet olarak tanıdı mı? Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan ülkeler liste!

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırılarına Avrupa'dan tepki yükselmeye devam ediyor. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı. Karar parlamentoda onaylandı. Slovenya Filistin'i devlet olarak tanıdı mı? Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan ülkeler hangileri?

SLOVENYA FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI MI?

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi." dedi.

FİLİSTİN'İ RESMEN DEVLET OLARAK TANIYAN ÜLKELER HANGİLERİ?

İsrail'in uyguladığı soykırımı aratmayan şiddet politikası nedeniyle 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesi Avrupa'da da tepki çekti. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıması sonrasında Slovenya da parlamentoda yapılan oylama sonucunda Filistin'i resmen tanıdı.

FİLİSTİN'İ RESMEN DEVLET OLARAK TANIYAN ÜLKELER LİSTESİ