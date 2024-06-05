Konkordato nedir? Konkordato neden ilan edilir?

Konkordato, bir şirketin iflasını önlemek veya finansal sıkıntılarını çözmek amacıyla alacaklılarıyla anlaşma yapmasıdır. Bu anlaşma genellikle şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak veya ödemelerini ertelemek suretiyle finansal sıkıntıları aşmaya yöneliktir. Konkordato süreci genellikle mahkemeler aracılığıyla gerçekleşir ve belirli bir süreç içinde şirketin borçlarını ödeme planına bağlar. Bu süreçte şirket, alacaklılarının onayını almak ve mahkeme tarafından onaylanan bir konkordato planını uygulamakla yükümlüdür.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, iflasın önlenmesi veya işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için borçlunun alacaklılarıyla yaptığı anlaşmadır. Borçlunun mali durumunun kötüye gitmesi durumunda, konkordato talebinde bulunarak, alacaklılarıyla anlaşma yoluna gidebilir. Bu anlaşma genellikle borçların yapılandırılması ve ödeme koşullarının yeniden belirlenmesini içerir. Konkordato süreci, iflasın getirdiği mali ve hukuki sorunlardan kaçınmak için bir alternatif olarak kullanılabilir.

KONKORDATO SÜRESİ EN FAZLA KAÇ AY?

İflasın ertelenmesi süreci ile konkordato süreci farklıdır ve farklı süreler içerebilir. Türkiye'de iflasın ertelenmesi süresi genellikle 5 yıla kadar uzayabilir. Ancak, konkordato süresi ise en fazla 23 ay olarak belirlenmiştir. İflas erteleme sürecinde, borçlu şirketin alacaklılarına borçlarını ödeyebilmesi için bir fırsat verilir ve bu süreç boyunca faiz işleyebilir. Ancak, konkordato sürecinde ise, borçlu şirketin iflasını önleyebilmek veya işletmesini sürdürebilmek için alacaklılarıyla anlaşma yoluna gidilir ve borçlar yeniden yapılandırılabilir. Bu süreçte, borçların yapılandırılması ve ödeme koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlanır. Bu nedenle, her iki süreç de farklı amaçlar için kullanılır ve süreleri ve koşulları da farklılık gösterebilir.

KONKORDATO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konkordato başvurusu Türkiye'de Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılır. Birden fazla şubesi olan işletmelerin konkordato başvurusu, merkez şubesinin bulunduğu bölgenin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılmalıdır. Eğer işletmenin merkezi yurtdışında ise, Türkiye'deki şubelerinin bulunduğu ilin Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurulması gerekmektedir. Bu şekilde, konkordato başvurusu ilgili yargı merciine iletilecek ve süreç başlatılacaktır. Bu kurallar, konkordato başvurusu yapacak işletmeler için önemlidir ve uyulması gereken yasal gerekliliklerdir.