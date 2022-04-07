Yalova'da okul çantasına gizlenmiş uyuşturucu haplar ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'da otomobildeki okul çantasına gizlenmiş uyuşturucu hapların ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirileceği belirlenen aracı takibe aldı.

Yalova-Bursa kara yolunda durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Zeytin" ile arama yapıldı.

Araçta koltuğun altına gizlenmiş okul çantasının içinde 2 bin 250 sentetik ecza grubu hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar N.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin düzenlediği başka bir operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ş.A'nın evinde "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin, 11,65 gram esrar, 6,54 gram sentetik kannabinoid, 16 sentetik ecza grubu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, namlusu açık 5 tabanca, 55 mermi, 13 kartuş ve 119 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ş.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.