Xinjiang'dan Su Ürünleri Dünya Pazarlarına Açılıyor

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yetiştirilen su ürünleri, yabancı pazarlardan onay alarak dünya genelinde daha fazla sofraya ulaşmaya başladı. Xinjiang'da ihracat sertifikası alan su ürünleri tedarikçisi sayısı arttı ve bu durum bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

URUMQİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yerel ihracatçıların yabancı pazarlardan onay almasıyla, bölgenin kar ve buzul sularında yetiştirilen su ürünleri dünyanın daha fazla bölgesinde sofralara ulaşmaya başladı.

Urumqi Gümrük İdaresi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Xinjiang'da Avrupa Birliği (AB) için ihracat sertifikası alan su ürünleri tedarikçisi sayısı ikiye çıktı.

Pazar onayı alan son şirket olan Xinjiang Zungui Taze Gıda Teknoloji Limited Şirketi, yılda 3.000 ton balık üretme kapasitesine sahip.

Şirketin genel müdürü Dong Shanlan, ana ihracat pazarları Singapur ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri olan şirketin, AB'ye direkt ihracat sertifikası aldıktan sonra Orta Asya ve Ortadoğu'daki pazarlardan da istifade edebileceğini söyledi.

Çin'in uzak batısındaki Xinjiang, denizle bağlantısı olmamasına rağmen zengin erimiş buzul suyu kaynaklarıyla ön plana çıkıyor. 2,67 milyon hektardan geniş gölet ve sulak alanlara sahip bölge, su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi ve gökkuşağı alabalığı gibi besleyici özellikleri bulunan soğuk su balığı türlerinin yetiştirilmesi için son derece uygun. Bu durum, bölge sakinlerinin yeni bir gelir kaynağı oluşturmasına da imkan sağlıyor.

Gümrük yetkilisi Wang Haiyuan, gümrük idaresinin, yurtdışı piyasalarının şartlarını yerine getirme ve ihracatı kolaylaştırma konusunda ihracatçıları destekleyeceğini söyledi.

Xinjiang'da an itibarıyla Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 8 ülke ve bölgenin piyasalarına erişim kazanmış 8 gıda ihracatçısı bulunuyor.