Veteriner Hekimler 4 Nisan'da Ankara'da Buluşuyor: 'Tüm Yetkilileri Göreve Davet Ediyoruz, Artık Veteriner Hekimleri Görün'

ULUS, BARTIN (ANKA) - İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, her geçen gün veteriner hekimlerin çalışma azminin kırıldığını, esas çalışma alanlarının dışına itildiklerini ve yok sayıldıklarını belirterek, "Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz, güvenli bir gelecek, sürdürülebilir bir hayvansal üretim, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre için artık veteriner hekimleri görün, uyarılarına kulak verin. Sorunlara dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için 30 Nisan saat 13.00'te Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya geleceğiz" dedi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Mesleğin zorluklarına karşın hekimlerin kişisel sağlık ve zindeliklerini sürdürmesi için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya Veteriner Hekimler Günü her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanmaktadır. Bu yıl 30 Nisan'a denk gelen gün için, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği (Healthfor Animals) her yıl olduğu gibi bu yıl da bir tema belirledi. Tema adeta ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulanların bir özeti gibidir. Temanın seçilmesinin amacı özet olarak; veteriner hekimlik, çalışma alanları yönüyle son derece zor, zahmetli, riskli ve stresi yüksek bir meslektir. Veteriner hekimler bu zorlu fiziksel ve zihinsel şartlara rağmen özveriyle görevlerini yapmaktadırlar. Stres, tükenmişlik ve diğer sağlık sorunları, özellikle pandemi ortamıyla birlikte son yıllarda daha da artmıştır. Veteriner hekimler bu anlamda kişisel sağlık ve zindeliklerini sürdürmek için uygun araçlara ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Stres şartlarına dayanıklı veteriner hekimler; çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri günlük zorluklar ve krizlerin de üstesinden gelebilecek donanımda olurlar. Ancak dayanıklılık, bireysel olarak yalnızca veteriner hekimlerin bir sorumluluğu değildir. Yeterli eğitim, öğretim, rehberlik ve meslektaş dayanışmasını sağlamak için dernekler, kurumlar ve yetkili otorite/ kamu tarafından da uygun destek gerektirir. Ayrıca, veteriner hekimlerin karşılaştığı zihinsel ve fiziksel zorlukları iyi anlamak için de sürekli araştırma yapmak gereklidir, 'Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı savunucuları gerektirir' demektedir.

"MİLLİ KURUMLARIN BAŞINA LİYAKATSİZ KİŞİLER GETİRİLEREK İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİLER"

Tüm dünyada veteriner hekimler, hayvan sağlığı, global açlığın önlenmesi, zoonoz ve pandemilerin önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, çevre ve biyoçeşitliliğin korunması ve nihayet toplum sağlığı için adeta bir sigorta olarak görülmekte, pandemiden sonra özel bir ilgi görmektedirler. Ancak ülkemizde henüz bu bilinç oluşmamış, her geçen gün veteriner hekimlerin çalışma azmi kırılmakta, esas çalışma alanlarının dışına itilmektedirler, yok sayılmaktadırlar. Dahası, bu coğrafyada bulaşıcı hastalıkları neredeyse yok eden, ihracat odaklı, tüm kurumlarıyla üreticiden yana çalışmalar yapan veteriner hekim teşkilatları, 1980'den sonra uluslararası sermayenin yönlendirmesiyle 'Kalkınma ancak sanayi ve turizmle olur' kandırmacasıyla yok edildi. Tarım ve hayvancılığa destek azaltıldı, konusunda uzman milli kurumların başına liyakatsiz kişiler getirilerek işlevsizleştirildiler.

"GÖREVLERİNİ YAPAMAZ HALE GELDİLER"

Her şeye rağmen bugün zorlu şartlarda görev yapan 40 bin veteriner hekim, özlük hakları yönünden sağlık sınıfı yasası dışında tutulmuşlar, en tehlikeli mesleklerden olmasına rağmen fiili hizmet hakları gasp edilmiştir. Kar kaygısını her şeyin üstünde tutan gözü dönüş kişilerin bıçak darbeleriyle hayatlarını kaybetmelerine rağmen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmuşlardır. Sonuç olarak, üretim azaldı, hayvancılık bitme noktasına geldi, bu alanda hizmet veren veteriner hekimler her gün hem ekonomik hem psikolojik anlamda tükendiler, görevlerini yapamaz hale geldiler. Esasen tükenen sadece veteriner hekimler değil, sağlıksız gıda tüketen yediden yetmişe vatandaşımız, üretemez hale gelen üreticiler, hayvancılığımız, kurumlarımız, üretim alışkanlıklarımız, terkedilen köylerimiz, köyleşen kentlerimiz, ekonomimiz ve geleceğimizdir.

"TÜM YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz, güvenli bir gelecek, sürdürülebilir bir hayvansal üretim, hayvan sağlığı, toplum sağlığı ve çevre için artık veteriner hekimleri görün, uyarılarına kulak verin. Sorunlara dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için 30 Nisan saat 13.00'de Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya geleceğiz. Tüm meslektaşlarımızı, üreticileri, hayvan severleri bizim için önemli olan bugün de yanımızda görmeyi isteriz."