Veli Ağbaba: "Türkiye Eğer Tekrar Kalkınacaksa Bu Kara Parayı, Kara Para Aklayanları ve Bu Kara Parayla İlişkili Olanları Mutlaka Sorgulamamız Lazım"

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda; "Türkiye eğer tekrar kalkınacaksa bu kara parayı, kara para aklayanları ve bu kara parayla ilişkili olanları mutlaka sorgulamamız lazım. Şunu bilin ki biri bir para çalıyorsa orada siyasetin mutlaka parmağı vardır" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda, kripto para piyasasını düzenleyen Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin konuştu. Ağbaba, ülkede dolandırıcıların cirit attığını, Türkiye'nin kara paranın merkezi haline geldiğini ileri sürdü. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"Thodex" skandalı hatırlatması

"Bu kripto para piyasası düzenlemesiyle ilgili yasa çok gecikmiş bir yasa, en başta bunu söylemek lazım, atı alan maalesef Üsküdar'ı geçmiş durumda. Kripto 'Kolay yoldan zengin olacağım' derken çoğu kişinin battığı, hatta bazılarının da intihar ettiği bir karanlık ortam. Ancak buna ilginin artmasının sebebi aslında vatandaşın enflasyona karşı parasını koruma isteği. İnsanlar, zengini de oynuyor, fakiri de oynuyor, elinde bin lira kalan emekli de oynuyor, gidiyor 'Acaba bu parayı nasıl artırabilirim, nasıl daha fazla kazanabilirim' diye oynuyor ama maalesef bu Türkiye'deki yoksulluğun da göstergelerinden biri.

Kripto paraların merkeziyetsiz olması, anonim olması gibi sebepler kara para aklayıcıları için cazip bir yer. Geçtiğimiz günlerde Nijerya Federal Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin yöneticilerden Tigran Gambaryan'ı kara para aklama suçundan tutukladı. Türkiye'de bunun örneğini Thodex'te gördük. Dünya kripto suçlarına damga vuracak dünyanın en büyük yolsuzluğu herhalde Türkiye'de yaşandı. Toplam 400 bine yakın insanın 2 milyar dolardan fazla parası dolandırıldı ve bir gecede kaçırıldı.

"Ne kadar sahtekar, dolandırıcı varsa mutlaka bir siyasetçiyle fotoğrafı var"

Düşünün ki aslında Türkiye'de bir rol model, AK Parti'nin yirmi iki yıllık hükümetleri döneminde yaratmış olduğu bir rol model Fatih Özer. 29 yaşında biri bir işe giriyor, hemen ofisler tutuluyor, şaşalı rezidanslar var, müthiş bir yaşam. 29 yaşında bir çocuk Türkiye'den 2 milyar dolar para toplayabiliyor. Şimdi, buna 'rol model' dedim, nasıl rol model oluyor? Mutlaka geçmişte de gördüğümüz gibi ne kadar sahtekar, namussuz, dolandırıcı varsa mutlaka bir siyasetçiyle fotoğrafı var. Bu tabi 2 milyar dolar topladığına göre, bunun birden fazla siyasetçiyle fotoğrafı olması lazım. Var mı? Var. Şimdi, o da biliyor ki geçmişteki örneklerden biliyor ki örneğin Rıza Sarraf (sizin kahramanınız, büyük hayırseveriniz) bir sürü yolsuzluk yaptı, namussuzluk yaptı; ceza aldı mı, ödüllendirildi ya da Zindaşti'yi hatırlayın, dünyanın en büyük baronlarından birisi; ceza aldı mı, ödüllendirildi. Fatih Özer bunları görüyor; Zindaşti'yi görüyor, Rıza Sarraf'ı görüyor, rahat rahat dolandırıcılık yapıyor; biliyor ki başına bir iş gelmeyecek, biliyor ki... Arnavutluk'a kaçtı, lütfedilip getirildi buraya, ne olacağını kimse bilmiyor ceza alacak mı? Vallahi ben ceza alacağına inanmıyorum. Peki, Fatih'i bu duruma getiren sebep ne? Fatih, 29 yaşındaki bir çocuk, elinizi vicdanınıza koyun, tek başına 2 milyar dolar dolandırabilir mi? Dolandıramaz. Nasıl dolandırır? ya bir siyasetçi ortağı var ya da siyasetçiler tarafından korunuyor. Bunu da gördük, görmeye devam ediyoruz.

"Yılbaşı gecesi tombalayı günah sayan anlayış, devlet eliyle onlarca bahis oynatıyor"

Bu dönemde 'Ne yapacağız' dediyseniz tam tersi oldu. Şimdi 'Faiz haram, faizi indireceğiz' dediniz, faizde dünya lideri olduk; Arjantin'i geride bıraktık, Venezuela'dan sonra dünyada en yüksek faiz veren 2'nci ülkeyiz. Şimdi sizin nas, oldu yalan.

Bakın 'kumar' dediniz, tombalayı günah saydınız. Bir yandaşınız aracılığıyla Spor Toto'nun sitesine bakın, 100'den fazla bahis var, 100'den fazla resmi bahis var. Yani yılbaşı gecesi tombalayı günah sayan anlayış, devlet eliyle onlarca bahis oynatıyor. Hele bir yer var ki bu 'sanal bahis' dediğimiz yer, değerli arkadaşlar maalesef girmeyen yok. Yani değerli arkadaşlar, bu dönemde milleti kumarbaz yaptınız, milleti kumarbaz yaptınız sayenizde.

Şimdi bir de bakın, içkiye de 'haram' diyorsunuz; haram, dinen haram içki, hiç kuşku yok ama içkiden aldığınız vergiye bakın, vatandaş 4 duble rakı içiyor, 1 bardağını kendi içiyor 3 bardağını devlet içiyor, devleti alkolik yaptınız.

"Yerli yabancı tüm kalpazanlar bur a da"

Türkiye her anlamda bir kara para, her anlamda bir suç cennetine dönüşmüş durumda. Şimdi Türkiye, suç örgütlerinin cirit attığı, mafyaların hesaplaştığı, dünyada ne kadar mafya lideri varsa, suç örgütü lideri varsa geldiği bir yer. Acaba neden? Örneğin Amerika'daki bir suç örgütü lideri niye geliyor? Türkiye, sayenizde artık Hollywood filmlerine konu oldu. Eskiden Osmanlı nedeniyle İstanbul'un o şaşaalı güzelliğiyle konu olurdu Hollywood filmlerine, şimdi niye konu oluyor? 2 kaçakçı, 2 kara para aklamacısı Hollywood filmlerinde 'Parayı nerede teslim alalım' diyorlar 'Parayı İstanbul'da teslim alalım' diyorlar. Niye? Sayenizde. Bakın, Rus var, Sırp var, Azeri var, Çeçen var, adeta bütün mafyanın üssü oldu Türkiye.

Vatandaş sokakta rahat dolaşamazken mafyaların, suç örgütü liderlerinin güvenli merkezi haline getirdiniz. Yerli kalpazanların yanında, yabancı kalpazanların hepsi burada. Türkiye son yirmi yıldır dolandırıcıların, mafyaların, suç çetelerinin cirit attığı eski filmlerdeki vahşi Batı'dan daha beter bir memleket oldu. Ankara'nın göbeğinde öyle bir olay oldu ki değerli arkadaşlar, meşhur Ayhan Bora Kaplan olayı, içinde yok yok; yargı var, polis var, siyasetçi var, iş adamı var, yok yok.

"Dolandırıcılar iktidar tarafından korunuyor"

Ya arkadaşlar, hele bir olay var ki devletin ne hale geldiğini göstermesi açısından çok önemli: Dilan Polat. Dilan Polat altın fincanda kahve içiyor, lüks arabalarla geziyor, gül atıyor vesaire. Millet görüyor ki bu para helal kazançla harcanacak bir para değil. Milyarlarca para dönüyor ortada, MASAK'ın haberi yok, İçişleri Bakanı'nın haberi yok. Nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? Instagram'dan. Devletin ne hale geldiğini göstermesi bakımından önemli bir şey değerli arkadaşlar.

Bakın, bir Seçil Erzan olayı var. Memlekette zengini de namussuzluk yaparak zengin olmaya çalışıyor, fakiri de. Niye? Çünkü rol modeliniz öyle. Seçil Erzan tanınan ünlü futbolculardan para topluyor üçer, beşer milyon dolar. Parayı alamıyorlar, kime gidiyorlar biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? 3 bakanına talimat veriyor, 'Bunların parasını ödeyin' diyor. Ya, ne işi var Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir rezil işle, ne işi var? Bakın, zengini de var bu işin içinde, fakiri de var. Ünlü futbolcular, teknik adamlar, herkes var çünkü onlar dolandırıcılık yapsalar da sahtekarlık yapsalar da başlarına bir iş gelmeyeceğini biliyorlar.

Bu Meclis'te konuşmuştuk Rıza Sarraf olayını. Eğer biraz utanma varsa bu memlekette o Rıza Sarraf'ı Amerika'ya gönderip kaçırtanların biraz utanması lazım. Adamın hala Türkiye'de yatı var, katı var, atı var ama Yeniköy'deki kaçak yalısının penceresinin kulpuna dokunulamadı. Niye? Çünkü korunuyor. Çünkü niye? Protokolde oturuyor değerli arkadaşlar.

"SPK'daki rüşvet skandalını karı koca kavgasıyla öğrendik"

Şimdi, maalesef, değerli arkadaşlar, bakın, bir olayı daha anlatacağım. SPK itibarlı kurumlardan biri, MASAK herkesin güvenmesi gereken kurumlardan biri. Ya, SPK'de bir yolsuzluk oldu, ortaya çıktı. Nasıl çıktı biliyor musunuz? Karı koca geçinemiyor, geçimsizlikten mahkemeye neden veriyor biliyor musunuz? Burada milletvekilliği yapmış bir hanım 'Benim kocam benden 2,5 milyon dolar aldı, ödemedi' diyor. 2,5 milyon doları senden nasıl aldı? Sen eski rektörsün. Ne oldu biliyor musun? Başına bir şey gelir mi? Bu memlekette başına bir şey gelmez. Ne oldu peki o sayın milletvekiline? Bakın, değerli arkadaşlar, maalesef, bu memlekette ceza yok ama bu memlekette utanma da yok, ar da yok. Ya, Allah aşkına, sokağa çıkabilir mi o insan? Çıkamaz. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne oldu? Rektör kocası -iki ay- cezaevinden kaçtı gitti? Villa var, yat var. Bakın, SPK'nin başkanının 180 milyon parasının evde olduğunu söyledi bir suç örgütü lideri. Kimseden gık çıkmadı, sizden de gık çıkmadı. Beş yıldızlı otel var, 180 milyon dolar var. Kimde? SPK Başkanı'nda. O kim? O sözünü ettiğim Erzurum milletvekilinin kardeşi. Böyle memleket olur mu ya, böyle memleket olur mu, böyle ahlaksızlık olur mu? Peki, bunlara bir şey olacak mı? Vallahi bir şey olmayacak. Ama bir fakir fukara 10 lira parasını bankaya geç ödese yargılanacak.

"Türkiye kara paranın merkezi haline geldi"

Cezasızlığı egemen kıldınız bu memlekette, cezasızlığı egemen kıldınız. Bu memleket yoksullaşıyorsa, bu memlekette fakir fukara her gün yatağına aç giriyorsa sizin sayenizde. Niye? Bakın, bir memlekette hukuk yoksa, bir memlekette yargı bağımsızlığı yoksa kimse gelip yatırım yapmaz. Türkiye sayenizde ilk kez kara paranın merkezi durumuna geldi ve maalesef, Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındı. Bakın, Türkiye'nin geldiği lige bir bakalım, ligimizde kimler var? Nijerya, Vietnam, Kenya, Haiti, Jamaika, Mali, Kamerun, Mozambik, Senegal, Sudan, Suriye, Tanzanya ve Yemen ülkeleri var. Türkiye'nin geldiği lige bakın, getirdiğiniz konuma bir bakın ve lütfen biraz utanın.

"Dünyanın mafya çete liderleri Türkiye'de hesaplaşıyor"

Yerlilik ve millilik bir ülkenin itibarını korumakla ölçülür. Bir ülkenin parası da bir ülkenin bu duruma düşmesi de şerefidir; bakın, şerefidir. Eğer bir ülke kara para liginde gri listeye giriyorsa hiç kusura bakmayın 'Bu ülkeye ihanet ediyorsunuz' demek az gelir.

Suç örgütü liderleri dedim, dünyada ne kadar namussuz ne kadar arsız ne kadar çarçakal varsa Türkiye'de ya; Türkiye'de birbirini vuruyorlar. Bakın, Azerbaycanlı Rövşen, Gürcü Gayoz, Azerbaycanlı Lotu Quli; ne bileyim, Sırp, Azerbaycanlı, Gürcistanlı, Tiflisli herkes Türkiye'yi savaş meydanına çevirmiş, herkes birbirini vuruyor ama arkadaşlar, bir şey oluyor mu? Vallahi, billahi bir şey olmuyor.

Türkiye eğer tekrar kalkınacaksa bu kara parayı, kara para aklayanları ve bu kara parayla ilişkili olanları mutlaka sorgulamamız lazım. Şunu bilin ki: Biri bir para çalıyorsa orada siyasetin mutlaka parmağı vardır."