Vali Çiftçi İncelemede Bulundu

VALİ ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde incelemede bulundu. Hasar gören evleri gezen, mahalleliyle görüşen Vali Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Meteorolojiden her gün anlık bilgiler aldıklarını belirten Vali Çiftçi, "Böyle sarı kodlu uyarı olduğunda, herhangi bir afet durumu olduğunda arkadaşlarımız ilçelerimizle, belediyelerimizle irtibata geçiyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz ki derelerden, zarar ziyan görebilecek yerlerden uzaklaşsınlar. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirelim. Şu ana kadar hamdolsun aldığımız tedbirler neticesinde fazla bir can kaybımız olmadı. Tüm afet bölgeleriyle ilgili söylüyorum. Vatandaşlarımızın tedbir almalarını istiyoruz. 1965 yılından bugüne kadar yani yaklaşık 60 yıllık uzun yıllar yağış ortalamasından bahsediyorum, Oltu'ya düşen yağış metrekareye 37 kilogram. Bu temmuz ayında 15 gün içerisinde Oltu'ya toplam 70 kilogram yağış düşmüş. Yani hem uzun yıllar ortalamasının 2 katı, hem de 15 gün içerisinde daha bir 15 gün daha var. Onun için şu an normal bir yağıştan bahsetmiyoruz. Çünkü toprak tamamen yağmura doymuş durumda en ufak bir yağış düştüğünde afete dönüşebiliyor" diye konuştu.