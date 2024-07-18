Üye Girişi
Haberler

Vali Çiftçi İncelemede Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde incelemede bulundu. Hasar gören evleri gezen, mahalleliyle görüşen Vali Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı.

VALİ ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde incelemede bulundu. Hasar gören evleri gezen, mahalleliyle görüşen Vali Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Meteorolojiden her gün anlık bilgiler aldıklarını belirten Vali Çiftçi, "Böyle sarı kodlu uyarı olduğunda, herhangi bir afet durumu olduğunda arkadaşlarımız ilçelerimizle, belediyelerimizle irtibata geçiyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz ki derelerden, zarar ziyan görebilecek yerlerden uzaklaşsınlar. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirelim. Şu ana kadar hamdolsun aldığımız tedbirler neticesinde fazla bir can kaybımız olmadı. Tüm afet bölgeleriyle ilgili söylüyorum. Vatandaşlarımızın tedbir almalarını istiyoruz. 1965 yılından bugüne kadar yani yaklaşık 60 yıllık uzun yıllar yağış ortalamasından bahsediyorum, Oltu'ya düşen yağış metrekareye 37 kilogram. Bu temmuz ayında 15 gün içerisinde Oltu'ya toplam 70 kilogram yağış düşmüş. Yani hem uzun yıllar ortalamasının 2 katı, hem de 15 gün içerisinde daha bir 15 gün daha var. Onun için şu an normal bir yağıştan bahsetmiyoruz. Çünkü toprak tamamen yağmura doymuş durumda en ufak bir yağış düştüğünde afete dönüşebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Çiftçi Ayvalı Oltu Doğal Afetler Yaşam Politika Güncel Haberler

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Yerlikaya'dan bir 'Gereği yapıldı' paylaşımı daha! İnfial yaratan paylaşımların sahibi gözaltına alındı

Yerlikaya'dan bir "Gereği yapıldı" paylaşımı daha! İnfial yaratan paylaşımların sahibi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title