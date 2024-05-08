Uşak'ta Nisan Ayında 1137 Olay Meydana Geldi

Uşak Valisi Turan Ergün, nisan ayında kent genelinde 1137 olayın meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 84,7 olduğunu söyledi.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ergün, polis ve jandarma bölgesinde nisan ayında gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Vali Ergün, nisan ayında kent genelinde 1137 olayın meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 84,7 olduğunu söyledi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 281 bin 152 kişi ile 25 bin 250 aracın sorgulandığını aktaran Ergün, bu denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 187 kişinin de yakalandığını aktardı.

Kent genelinde 62 narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 102 kişinin yakalandığını kaydeden Ergün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de 28 operasyonda 45 kişiyi yakaladığını ifade etti.

Kent genelinde yaşanan trafik kazalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yaşandığına dikkati çeken Ergün, tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.