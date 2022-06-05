Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı - Haberler

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Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 70 kişiden 49'u cezaevine gönderildi.

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 70 kişiden 49'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 70 kişiden 49'u cezaevine gönderildi, 21'i ise serbest bırakıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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