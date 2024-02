Ürdün, İsrail'in Refah'ı işgali konusunda uyardı

Ürdün, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırganlığına karşı güvenli bir sığınak olan ve çok sayıda yerlerinden edilen Filistinli kardeşin sığındığı Refah kentine askeri operasyon düzenlemesi tehlikesi konusunda uyarıda bulunuyoruz." denildi.

Filistinlilerin kendi toprakları içinde veya dışında yerlerinden edilmelerini mutlak biçimde reddedildiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve sivillerin korunması gerekliliği kaydedildi.

Filistinlilerin yaşadıkları yerlere geri dönmelerini ve yardımın Gazze Şeridi'nin her yerine ulaşmasını garanti altına alacak şekilde derhal ateşkes sağlanması istenen açıklamada, uluslararası topluma "sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrail'in benzeri görülmemiş bir insani felakete neden olan şiddetli savaşını sürdürmesini önlemek için acil ve etkili adımlar atması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tehlikeli gidişatı önlemek ve derhal ateşkes ilan edilmesi için gecikmeden sorumluluklarını üstlenmesi gereğini ifade edildi.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.