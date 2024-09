Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 3. kez kapılarını açtı

ANTALYA'da zengin Türk mutfak kültürünü tanıtmak için başlatılan ve bu yılki teması kentte yetişen tropikal meyveler olan Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, 3'üncü kez kapılarını açtı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın gastronomi değerlerini, coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Antalya'dan Dünya'ya' sloganıyla düzenlenen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin 3'ncüsü başladı. Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ve çok sayıda davetli katıldı.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ANTALYA TANIYOR'

Festivalin turizm için önemine dikkat çeken Vali Şahin, "Türk kültüründe misafirin yeri çok ayrıdır. Bizler en güzel odamızı, en güzel eşyalarımızı misafirlerimize ayıran bir milletiz. Türkiye'nin misafir odası da Antalya'dır. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır. Türkiye'nin misafir odasında Türkiye'nin sofrasını Antalya'da kuruyoruz. Antalya'da Halil İbrahim sofrası kuruyoruz. Türkiye'yi dünyaya Antalya tanıyor. Bu festival elzem olan bir festivaldir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e böyle bir gastronomi festivalini gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Gastronomi turizm önemli bir unsurudur. Bu festival umarım çok uzun yıllar sürer" dedi.

'DÜNYANIN GASTRONOMİ BAŞKENTİ OLMAYA ADAY'

Antalya'nın dünyanın gastronomi şehri olabileceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, "Antalya'mız yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomimiz için büyük bir değer yaratmaktadır. Ülkedeki örtü altı üretimin yarısını Antalya'da karşılamaktayız. Antalya'mızın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeniyetimizin köklü yapısını simgeler. Bu nedenle, Antalya'nın mutfağını desteklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday olan kadim bir şehirdir" diye konuştu.

38 TROPİKAL MEYVE İLE BAŞLADI

Açılış konuşmalarının ardından festivalin bu seneki teması olan tropikal meyvelerin tanıtımı yapıldı. Antalya'da yetişen 38 tropikal meyve arasında yer alan avokado, ejder meyvesi, longan, muz, lime limon, yıldız meyvesi, pasiflora çarkıfelek, ananas, guava, mango ve papayanın bulundukları meyve sepetlerinin protokol üyeleri tarafından açılmasıyla festival resmi olarak başlamış oldu. Protokol üyeleri açılışın ardından stantları ziyaret etti.

SÖYLEŞİ VE PANELLER DÜZENLENDİ

Törenin ardından festival panel ve söyleşilerle devam etti. İlk olarak düzenlenen panelde turizmciler 'Global ve Yerel Pazarlarda Antalya Gastronomisi ve Turizm Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Politikalar' konusu üzerine konuştu. Panelin ardından gerçekleştirilen söyleşide ise Beslenme uzmanı Dilara Koçak, 'Sürdürülebilir Beslenme ve Yaşam' üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Festival akşam ise ünlü şarkıcı Otilla'nın konseriyle devam etti.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA