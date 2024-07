Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınadı

(LAHEY) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin görüşünü açıkladı. UAD, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, " İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı, bugün İsrail'in Filistin'e yönelik işgaline ilişkin görüşünü açıkladı. UAD, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili 7 Ekim'de başlayan savaşın öncesinde başlayan bir davayla ilgili " İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir" dedi.

BM Genel Kurulu, 2022 yılının sonlarında UAD'den, İsrail'in Doğu Kudüs ve Filistin topraklarındaki "uzun süreli işgal, yerleşim ve ilhakını ve İsrail hükümeti politikalarını değerlendirmesini talep etmişti. UAD, davaya ilişkin danışma görüşünde; İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı sistematik ayrımcılık yaptığını belirterek Filistin topraklarının işgalini "de facto ilhak" olarak tanımladı.

İsrail'in, hiçbir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip olmadığını belirten UAD, " İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır" ifadesini kullandı.

UAD, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamalarının buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösterdiğini ifade ederek İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

UAD, yasal bağlayıcılığı olmayan kararında, İsrail'in Filistin topraklarındaki sürekli varlığının yasa dışı olduğuna ve tüm yeni yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarının işgali nedeniyle verdiği zararlara ilişkin tazminat ödemesi gerektiğini ve Filistin'deki varlığını sonlandırmakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Güney Afrika da 7 Ekim'de başlayan savaşın sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD), İsrail'in Gazze'ye, özellikle de Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle ek tedbirler alınması için için talepte bulunmuştu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra da Gazze'de savaş hukuku ve insan hakları hukukuna ilişkin ihlalleri, Lahey'de bulunan UAD ve Uluslarası Ceza Mahkemesi UCM tarafından soruşturuluyor. Daha önce UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Hamas'ın Gazze Şeridi lideri Yahya Sinvar hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.