Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini ve yerleşim politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı. UAD, İsrail'in Gazze'de işgalci güç olduğunu belirtti ve tüm yeni yerleşim faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirdi.

(LAHEY) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin görüşünü açıkladı. UAD, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, " İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Adalet Divanı, bugün İsrail'in Filistin'e yönelik işgaline ilişkin  görüşünü açıkladı. UAD, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili 7 Ekim'de başlayan savaşın öncesinde başlayan bir davayla ilgili " İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir" dedi.

BM Genel Kurulu, 2022 yılının sonlarında UAD'den, İsrail'in Doğu Kudüs ve Filistin topraklarındaki "uzun süreli işgal, yerleşim ve ilhakını ve İsrail hükümeti politikalarını değerlendirmesini talep etmişti. UAD, davaya ilişkin danışma görüşünde; İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı sistematik ayrımcılık yaptığını belirterek Filistin topraklarının işgalini "de facto ilhak" olarak tanımladı.

İsrail'in, hiçbir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip olmadığını belirten UAD, " İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır" ifadesini kullandı.

UAD, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamalarının buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösterdiğini ifade ederek İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

UAD, yasal bağlayıcılığı olmayan kararında, İsrail'in Filistin topraklarındaki sürekli varlığının yasa dışı olduğuna ve tüm yeni yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarının işgali nedeniyle verdiği zararlara ilişkin tazminat ödemesi gerektiğini ve Filistin'deki varlığını sonlandırmakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Güney Afrika da 7 Ekim'de başlayan savaşın sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD), İsrail'in Gazze'ye, özellikle de Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle ek tedbirler alınması için için talepte bulunmuştu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra da Gazze'de savaş hukuku ve insan hakları hukukuna ilişkin ihlalleri, Lahey'de bulunan UAD ve Uluslarası Ceza Mahkemesi UCM tarafından soruşturuluyor. Daha önce UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Hamas'ın Gazze Şeridi lideri Yahya Sinvar hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Filistin İsrail Gazze İsrail Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Bakmadan Geçme

Türkiye İspanya U19 maçı CANLI izle! (HD) 19 Temmuz Türkiye İspanya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 19 Temmuz bugünkü günün maçları 19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title