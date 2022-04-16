Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği iftar programı düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

AA - Emre Aytekin - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde iftar programı düzenlendi.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Büyükelçilik konutunda verilen iftarda kentte yaşayan Türk vatandaşları, Büyükelçilik personeli ve aileleri ile bir araya geldi.

Türk mutfağından yemeklerin ikram edildiği iftar öncesinde konuklara hitap eden Önen, Büyükelçiliğin her yıl ramazanda yaptığı iftar programının geleneksel hale geldiğini belirtti.

Çin'de Kovid-19 salgını şartları hala çok sıkı devam ettiği için Türkiye'ye gidip gelmekte zorluklar yaşandığını, bu nedenle vatandaşların daha fazla yakınlaşarak aile gibi olduğunu belirten Önen, "Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanınızı kutluyorum. İnşallah Rabb'im hepinizi ailelerinizle, sevdiklerinizle, sağlıkla, huzurla bayrama kavuştursun." dedi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Abdulkadir Emin Önen, Türkiye, Pekin, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title